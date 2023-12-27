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В Ізраїлі розповіли, скільки ще триватиме війна у Секторі Гази

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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В Ізраїлі розповіли, скільки ще триватиме війна у Секторі Гази

Сектор Гази / Фото: Getty Images

Керівництво Ізраїлю відразу заявляло, що війна буде довгою.

Операція в Секторі Гази проти бойовиків терористичного угруповання ХАМАС, скоріше за все, триватиме ще кілька місяців.

Про це заявив начальник Генерального штабу ізраїльської армії Герці Галеві, інформує Reuters.

"Війна триватиме багато місяців, і ми будемо використовувати різні методи, щоб підтримувати наші досягнення протягом тривалого часу", - сказав він.

Галеві зазначив, що наразі "нема чарівних рішень", щоб прискорити ліквідацію бойовиків ХАМАС, тому Ізраїль продовжуватиме рішучу та наполегливу боротьбу.

Він заявив, що, можливо, нейтралізувати лідерів ХАМАС вдасться "чи то через тиждень, чи то місяці".

Крім того, військовий нагадав, що керівництво Ізраїлю відразу заявляло, що війна буде довгою.

"Зрештою, чи зможемо ми сказати, що немає ворога, який оточує державу Ізраїль? Я вважаю, що це занадто амбітно, але ми створимо нову безпекову ситуацію", - сказав Галеві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війна Ізраїлю проти ХАМАСу ще далека до завершення.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль розглядає можливість залишити лідерів ХАМАСу в живих.

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Дата публікації
Перегляди
428
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