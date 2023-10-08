В Ізраїлі розшукали українця, який зник на півдні країни – речник МЗС

Дипломати МЗС продовжують роботу з громадяни України, які перебувають в Ізраїлі.

Оперативний штаб МЗС України працює в цілодобовому режимі для надання допомоги українцям в Ізраїлі. Так, дипломатам вдалося розшукали українця, який зник на півдні країни 7 жовтня.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За минулу добу українські дипломати також допомогли одній родині виїхати із міста Ашкелон. Для двох родин знайшли тимчасове житло на тлі скасованих авіарейсів.

"Загалом оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян. Запити стосувалися встановлення місця знаходження родичів, шляхів виїзду із зон бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації про розвиток безпекової ситуації та порядок дій в контексті забезпечення власної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Українське посольство в Ізраїлі продовжує роботу для отримання офіційного підтвердження можливої смерті громадянки України. Інформація про інших постраждалих українців наразі не надходила.

Олег Ніколенко також додав, що українське посольство на постійному контакті із ізраїльською поліцією, рятувальними службами, основними лікарнями, інститутом судової медицини Ізраїлю.

Дипломати також тримають зв‘язок із українцями, які перебувають в Секторі Гази, розробляються маршрути екстреного виїзду із анклаву, в разі настання такої потреби.

Українці в Ізраїлі можуть звертатись на "гарячі лінії":

посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782

української дипустанови у м. Рамалла: + 972 59 823 93 99

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, 7 жовтня, розповів, що в Ізраїлі могла загинути українка.

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