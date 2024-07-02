В Ізраїлі спалахнули масові заворушення через призов на військову службу - виникли сутички (відео)

У неділю, 30 червня, в Ізраїлі спалахнули масові протести - тисячі ультраортодоксальних євреїв вийшли на мітинг, які проти їхнього призову на військову службу.

Про це пишуть Jerusalem Post, AP, Times of Israel та The Guardian.

Також читайте Нетаньягу розповів, коли Ізраїль закінчить війну у Газі

За даними британського таблоїда, протест виник через нові зміни до законодавства, відповідно до якого студенти єшиви зобов'язані пройти військову службу.

Times of Israel додає, що на плакатах демонстрантів були написи "Ми не підемо до ворожої армії" та "Ми помремо, але не підемо до армії". Як пише місцеве видання, протестувальники напали на авто міністра з житлових питань Іцхака Гольднопфа, коли той їхав додому, та на машину ексміністра охорони здоров’я Ізраїлю Якова Ліцмана.

У протестанців виникли сутички із правоохоронцями. У поліції розповіли, що протестувальники кидали у них каміння та інші предмети. Через що затримано п'ятьох протестантів.

Jerusalem Post пише, що правоохоронці розслідують дві заяви на дії правоохоронців відносно протестувальників. Перший стосується інформації про напад, який нібито вчинили офіцери поліції на мітингарів, та погрозу "зґвалтуванням матері".

В Ізраїлі спалахнули масові заворушення через призов на військову службу (відео)

Видання АР зауважило, що в Ізраїлі військова служба є обов’язковою, але політично впливові ультраортодоксальні партії домоглися для своїх прихильників звільнення від військової служби, якщо ті будуть навчатися в релігійних семінаріях.

Нагадаємо, Іран пригрозив Ізраїлю "війною на знищення" і назвав причину.

Читайте також провідні новини дня: