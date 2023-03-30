В Ізраїлі суд через 13 років виправдав українця, якого засудили за загадкове вбивство 13-річної дівчинки

В Ізраїлі через 13 років після проголошення вироку виправдали 45-річного українця Романа Задорова. Чоловіка звинувачували у жорстокому вбивстві 13-річної школярки, проте він заперечував свою причетність до злочину. Рідні вбитої дівчинки теж наполягали, що покарали не ту людину.

Про це пише Times of Israel.

Загадкове вбивство Таір Ради в шкільному туалеті в північному місті Кацрін 2006 року давно було причиною суперечок. Адже багато хто вважав, що 45-річний Задоров не був вбивцею і був засуджений на підставі недостатніх непрямих доказів, ігноруючи ті факти, які вказують на присутність на місці злочину ще однієї людини. Інші переконані, що докази, хоча і неповні, не залишають місця для сумнівів у тому, що він був злочинцем.

Сім'я Ради давно стверджувала, що засудили не ту людину. Родичі дівчини провели багаторічну публічну кампанію, в результаті якої були знайдені нові докази і оголошено про повторний судовий розгляд справи в 2021 році, після чого Задорова відпустили під домашній арешт. Вирок у четвер транслювався в прямому ефірі і викликав численні бурхливі реакції в Ізраїлі. Суд офіційно виправдав українця.

Українця раніше засудили до довічного позбавлення волі

Рада була знайдена мертвою в кабінці туалету своєї школи в Кацріні на Голанських висотах у грудні 2006 року з порізами на шиї, ножовими пораненнями по всьому тілу і сильними ударами по голові. Незабаром після вбивства був заарештований і звинувачений у вбивстві Задоров, громадянин України, який тимчасово працював у школі будівельником.

Через два тижні після арешту поліція оголосила, що Задоров зізнався у вбивстві Ради і відтворив напад для слідчих. Але через день адвокат Задорова оголосив, що його клієнт відмовився від своїх свідчень, стверджуючи, що його зізнання і відтворення були отримані під примусом і містили неправдиву інформацію.

У 2010 році, майже через чотири роки після арешту, Назаретський районний суд засудив його до довічного ув'язнення. Вирок був двічі підтверджений Верховним судом після окремих апеляцій.

Проте згодом на місці злочину було знайдено інші докази, які могли свідчити про причетність до вбивства жінки або ж колишнього хлопця Ради. А тому українця виправдали.

Мати дівчинки каже, що шукатиме винних і далі

Також судді звернулись до матері жертви, вони припустили, що ймовірно таємницю свого вбивства "Рада забрала зі собою до могили".

Проте мати дівчини наполягає, що вона встановить причетних до розправи над своєю донькою.

Фото: David Cohen/Flash90 / Фото: Times of Israel

"Нарешті, після 16 років брехні, справедливість перемогла", - сказала вона, коментуючи рішення суду. - "Війна тільки починається. Це приховування з боку прокуратури. Прокуратура Держави Ізраїль вбила мою дочку".

Нагадаємо, у Закарпатській області до довічного позбавлення волі засудили чоловіка, який на Святвечір 2021 року вбив двох дітей та травмував їхню матір.

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