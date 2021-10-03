В Ізраїлі третя доза вакцини стала обов'язковою для отримання COVID-сертифіката

В Ізраїлі третя доза вакцини стала обов'язковою для отримання COVID-сертифіката

В Ізраїлі "зелений пропуск" необхідний для входу в громадські місця: ресторани, готелі, бари, клуби, заклади культури, а також офіси багатьох компаній.

В Ізраїлі запровадили нові правила для отримання COVID-сертифікатів. Відтепер "антикоронавірусні пропуски" діятимуть лише у тих, хто отримав третю, додаткову, дозу вакцини.

Про це інформує The Times of Israel.

Таким чином майже два мільйони ізраїльтян втратять паспорти вакцинації протягом найближчих днів. "Зелений пропуск" буде діяти протягом шести місяців після останнього щеплення. Для отримання COVID-паспорта тепер необхідно отримати три щеплення. В Ізраїлі такий сертифікат необхідний для входу в громадські місця: ресторани, готелі, бари, клуби, заклади культури, а також офіси багатьох компаній.

У відповідь десятки ізраїльтян влаштували демонстрації у всій країні на знак протесту проти нової системи "зелених пропусків".

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Ізраїль став першою країною у світі, яка вимагає бустерну дозу вакцинації. За словами ізраїльських вчених, бустерна доза знижує ризик зараження в 11 разів. Також люди, вакциновані трьома дозами, у 19,5 разів рідше потрапляли до лікарні з COVID-19. У них спостерігалася легка форма захворювання.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, третій укол отримали три з половиною мільйона жителів з 9,3 млн громадян. Більше 60 відсотків населення Ізраїлю отримали дві дози вакцини Pfizer/BioNTech.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, чи розглядає МОЗ можливість щеплення українців третьою дозою вакцини від COVID-19.

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