В Ізраїлі в День незалежності стався теракт, є загиблі та поранені

В центрі Ельада, що за 25 км від Тель-Авіва, під час святкування Дня незалежності Ізраїлю стався теракт. Внаслідок теракту загинуло троє цивільних, ще четверо - отримали тяжкі поранення.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, теракт був скоєний під кінець Дня незалежності, коли на вулиці було багато людей.
Про це інформує місцеве видання Newsru.
Зазначається, що двоє невідомих напали на перехожих біля центрального парку у місті. Вони були озброєні сокирами та ножами. Внаслідок інциденту на місці події загинуло троє людей. Убиті – чоловіки віком близько 40 років.
Поранених доправили до лікарень "Бейлінсон" у Петах-Тікві та "Шиба". Стан двох поранених оцінюється як тяжкий, одного - середній, одного - легкий. За неофіційними даними, пораненим - 23, 35, 40 та 60 років.
Поліція міста зазначає, що терористи втекли з місця подія на автомобілі. Наразі правоохоронці розшукують машину злочинців, у місті виставлені блокпости.
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