В Ізраїлі в День незалежності стався теракт, є загиблі та поранені

В Ізраїлі в День незалежності стався теракт, є загиблі та поранені

В центрі Ельада, що за 25 км від Тель-Авіва, під час святкування Дня незалежності Ізраїлю стався теракт. Внаслідок теракту загинуло троє цивільних, ще четверо - отримали тяжкі поранення.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, т еракт був скоєний під кінець Дня незалежності, коли на вулиці було багато людей.

Про це інформує місцеве видання Newsru.

Зазначається, що двоє невідомих напали на перехожих біля центрального парку у місті. Вони були озброєні сокирами та ножами. Внаслідок інциденту на місці події загинуло троє людей. Убиті – чоловіки віком близько 40 років.

Поранених доправили до лікарень "Бейлінсон" у Петах-Тікві та "Шиба". Стан двох поранених оцінюється як тяжкий, одного - середній, одного - легкий. За неофіційними даними, пораненим - 23, 35, 40 та 60 років.

Поліція міста зазначає, що терористи втекли з місця подія на автомобілі. Наразі правоохоронці розшукують машину злочинців, у місті виставлені блокпости.

Читайте також: