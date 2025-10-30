В Ізраїлі відбувся масовий протест проти мобілізації: чого вимагають "ухилянти" (відео)

Протести в Ізраїлі проти мобілізації / © Associated Press

Реклама

У четвер, 30 жовтня, в Єрусалимі відбувся масовий протест проти запропонованого закону про військовий призов для ультраортодоксальних чоловіків (хареді), який отримав назву «Марш мільйона людей». Сотні тисяч людей на вулицях столиці Ізраїлю спричинили перебої у транспортному сполученні. Під час протесту загинув 15-річний підліток, який упав з 20 поверху новобудови.

Про це повідомляють видання Jerusalem Post та Times of Israel.

Більшість ізраїльських євреїв за законом зобов’язані служити в армії з 18 років, протягом трьох років для чоловіків і двох років для жінок.

Реклама

Ультрарелігійні чоловіки досі були звільнені від обов’язкової військової служби та могли вступити до армії лише за бажанням.

Учасники протесту називали світських ізраїльтян «паразитами» та благали їх «дотримуватися Десяти заповідей».

Під час протесту було мобілізовано близько 2000 поліцейських та співробітників прикордонної поліції.

В інтернеті поширюється відео, на якому ультраортодоксальні чоловіки прямують на демонстрацію та проходять повз солдатів на залізничній станції Іцхак Навон у Єрусалимі. Відео було знято резервістом Армії оборони Ізраїлю, який завершив свою службу у четвер.

Реклама

Масовий молитовний мітинг хареді в Єрусалимі проти призову до армії Армії оборони Ізраїлю завершився сутичками з поліцією.

Незважаючи на заклики ведучого до демонстрантів спокійно розійтися, великі натовпи спробувала потрапити на будівельний майданчик, де загинув 15-річний хлопчик, який упав з 20-го поверху новобудови. Він був одним із кількох демонстрантів хареді, які піднялися на висотну будівлю, що будувалася.

Лідер опозиції Яїр Лапід у відеозверненні засудив масовий протест у Єрусалимі проти спроб вербувати ультраортодоксальних чоловіків до Армії оборони Ізраїлю.

«Я хочу сказати всім цим молодим чоловікам, які брали участь у цій ганебній демонстрації в Єрусалимі та які марширують вулицями: якщо ви можете поїхати, щоб взяти участь у протесті, ви можете поїхати до пункту рекрутингу; якщо ви можете марширувати вулицею, ви можете пройти базову підготовку та захищати Державу Ізраїль», — сказав він.

Реклама

Опозиційний політик заявив, що тепер «всі вступлять до армії, всі підуть до призовного пункту, всі захищатимуть державу».

Обговорення законопроєкту, яке спочатку планувалося цього четверга, було перенесено на наступний понеділок на прохання прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Ухвалення закону загрожує існуванню урядової коаліції, оскільки суворі релігійні партії відмовляються вербувати молодь зі своїх громад.

Нагадаємо, нещодавно ізраїльська армія завдала серії ударів по цілях у секторі Газа у відповідь на атаку бойовиків ХАМАС, внаслідок якої загинули двоє ізраїльських солдатів.