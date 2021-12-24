В Ізраїлі випробовують новий препарат проти COVID-19: вже є приголомшливі результати

В Ізраїлі випробовують новий препарат проти COVID-19: вже є приголомшливі результати

Препарат випробовували на пацієнтах з легким і тяжким COVID.

В Ізраїлі вчені проводять клінічні випробування препарату проти коронавірусу під назвою Amor-18. Під час другого етапу досліджень всі 18 людей, які приймали ліки, одужали.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Сказано, що під час клінічних випробувань другої фази 18 пацієнтів з COVID-19, госпіталізованих з помірними або тяжкими симптомами, яким вводили препарат Amor-18, розроблений ізраїльською біотехнологічною компанією Amorphical, одужали та були виписані через кілька днів.

Водночас із 19 осіб, яким давали плацебо, шістьох довелося перевести до реанімації, а двоє - померли.

"Оскільки пацієнти, які отримували препарат, одужували протягом кількох днів і були виписані додому, випробування пройшло на 100% успішно", - зазначено у повідомленні.

У новому препараті Amor-18 основним компонентом є аморфний карбонат кальцію (АСС). Він вводився перорально або шляхом інгаляції. У компанії пояснили, що вказаний компонент може регулювати кислотні зміни pH навколо кожної комірки. Ці зміни впливають на здатність коронавірусу проникати в клітини та розмножуватися.

Такий ефект дозволяє лікам запобігти поширенню вірусу, а також погіршенню стану пацієнта.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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