В Ізраїлі виявлено перший у світі випадок одночасного зараження грипом та COVID-19

Перший випадок одночасного захворювання COVID-19 і грипом, який отримав назву "флурона".
Перший у світі випадок одночасного захворювання на коронавірус та грип зареєстрували в Ізраїлі.
Про це пише "РИА Новости" з посиланням на дані видання "Едіот Ахронот".
Випадок, який отримав назву "флурона", виявили в однієї з породіль, яка не була щеплена. Після приїзду до клініки у жінки було діагностовано грип та COVID-19 — одночасне захворювання двома вірусами також підтвердили повторні аналізи.
Зазначається, що у Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю вивчають цей випадок.
Раніше стало відомо, що у європейських країнах після Різдва швидкими темпами зростає кількість нових випадків коронавірусу.
Читайте також:
- У KSE спрогнозували, чи повернеться Україна до "зеленої" зони 2022 року
- "Залишилося 185 днів до фінішної прямої": у ВООЗ оголосили нові показники щодо COVID-вакцинації на 2022 рік
- Україна не визнаватиме "Спутник" чи іншу вакцину російського виробництва: подробиці