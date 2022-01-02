В Ізраїлі виявлено перший у світі випадок одночасного зараження грипом та COVID-19

В Ізраїлі виявлено перший у світі випадок одночасного зараження грипом та COVID-19

Перший випадок одночасного захворювання COVID-19 і грипом, який отримав назву "флурона".

Перший у світі випадок одночасного захворювання на коронавірус та грип зареєстрували в Ізраїлі.

Про це пише "РИА Новости" з посиланням на дані видання "Едіот Ахронот".

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Випадок, який отримав назву "флурона", виявили в однієї з породіль, яка не була щеплена. Після приїзду до клініки у жінки було діагностовано грип та COVID-19 — одночасне захворювання двома вірусами також підтвердили повторні аналізи.

Зазначається, що у Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю вивчають цей випадок.

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Раніше стало відомо, що у європейських країнах після Різдва швидкими темпами зростає кількість нових випадків коронавірусу.

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