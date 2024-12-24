В Ізраїлі визнали те, що вони стоять за ліквідацією лідера ХАМАС

Голова Міністерства оборони Ізраїля Ісраель Кац підтвердив інформацію про те, що саме країна стоїть за ліквідацією ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані влітку.

Про це йдеться у повідомленні The Times of Israel.

Під час заходу для місцевих офіцерів міністр також пригрозив відповідними заходами проти єменських хуситів, які здійснюють об стріли Ізраїля.

"У ці дні, коли терористична організація хуситів обстрілює ракетами Ізраїль, я хочу передати їм чітке послання: ми перемогли ХАМАС, ми перемогли Хезболлу, ми засліпили оборонні системи Ірану і пошкодили системи виробництва [ракет]. Ми повалили режим [сирійського диктатора Башара] Асада в Сирії, ми завдали важких ударів по „осі зла“, і ми також завдамо серйозного удару по терористичній організації хуситів в Ємені, яка залишається останньою", — заявив Кац.

Країна не брала безпосередньої участі у поваленні режиму Башара Асада у Сирії, однак ізраїльські удари по ставлениках Ірану в регіоні сприяли падінню режиму, зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль підірвав військові об'єкти у Тартусі поблизу бази ЗС РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль отримав можливість завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.

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