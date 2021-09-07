В Ізраїлі вперше розділили з'єднаних головами близнят: зворушливе відео першої зустрічі сестричок

Після важкої операції і кількох днів, проведених порізно, сестрички нарешті змогли подивитися одна на одну.

В Ізраїлі лікарі вперше успішно розділили сіамських близнюків, які народилися зі зрощеними потилицями. Подібні операції в усьому світі робили лише 20 разів.

Про це пише NBC.

12-місячні дівчата, імена яких поки не розголошуються, були одними з найменших близнюків, яких коли-небудь розділяли. Лікарі прагнули зробити операцію до 1 року - важливого року розвитку.

Сіамські близнючки зі зрощеними потилицями, зазнімковані до операції із розділення

"Щоразу, коли у вас є двоє немовлят, зрощених разом з мозком і судинами, що забезпечують мозок кров'ю, це стає ще більш складним і неможливим для нас, нейрохірургів, очікувати і знати, як з цим боротися", - сказав директор дитячої нейрохірургії Медичного центру Soroka, доктор Міккі Гедеон, який керував операцією.

Після проведеної 12-годинної операції і кількох днів, необхідних для догляду, в неділю, 5 вересня, дві сестрички вперше змогли поглянути одна на одну і були поміщені в одне ліжечко. Дівчата зараз насторожені і плачуть, у них забинтовані голови, але тепер їх, з великою ймовірністю, очікують абсолютно нормальні життя, зазначає Times of Israel.

MAGICAL MOMENT: One-year-old twin girls, who were born conjoined at the back of their heads, can make eye contact for the first time after undergoing rare separation surgery. https://t.co/yfuDLSfvsn pic.twitter.com/nRKeNQNfn3 — ABC News (@ABC) September 7, 2021

"Коли медсестри поклали новонароджених поруч, вони дивилися одна на одну, видавали звуки і ніжно торкалися одна одну - це було прекрасно. Можна було спостерігати спілкування між ними, і воно було таким особливим", - розповів директор відділення дитячої інтенсивної терапії Медичного центру Soroka, доктор Ісаак Лазар.

Оскільки немовлята були з'єднані на потилиці в зоні, де не було шкіри та черепа, лікарі спершу відростили шкіру, яку пересадили близнючкам після розділення. Після операції дівчаток перевели у відділення інтенсивної терапії, де їм проводили штучну вентиляцію легень. Наступного дня вони змогли самостійно дихати, а 5 вересня вперше зустрілися одна з одною.

Сіамські близнюки – дуже рідкісне явище, яке зустрічається один раз в кожних 200 тисяч випадків народження живих дітей.

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