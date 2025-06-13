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В Ізраїлі виють сирени: у країні оголосили надзвичайний стан після удару по Ірану
Ізраїль оголосив надзвичайний стан по всій країні через очікувану ракетну й безпілотну атаку з боку Ірану після ізраїльського превентивного удару.
Міністр оборони Ізраїль Кац заявив, що оголосив надзвичайний стан по всій країні через дії Ізраїлю в Ірані.
Про це пише The Times of Israel
“Після превентивного удару держави Ізраїль по Ірану найближчим часом очікується ракетна атака та атака безпілотників проти Держави Ізраїль та її цивільного населення”, — каже Кац.
Він зазначив, що підписав “спеціальний наказ, згідно з яким на тилу по всій території держави Ізраїль буде запроваджено особливий надзвичайний стан”.
“Ви повинні виконувати вказівки командування тилу та влади і залишатися в зонах, що охороняються”, – додає Кац.
Щойно по всьому Ізраїлю завили сирени.
Нагадаємо, США раніше розпочали часткову евакуацію з посольства в Багдаді та дозволяють добровільний від’їзд родин військовослужбовців з низки об’єктів на Близькому Сході.