В Ізраїлі зафіксували найвищий від 2020 року добовий приріст COVID-хворих: яка ситуація в країні

В Ізраїлі зафіксували найвищий від 2020 року добовий приріст COVID-хворих: яка ситуація в країні

Спалах COVID-19 фіксують в Армії оборони Ізраїлю. Окрім того, коронавірус вразив 11 депутатів.

В Ізраїлі в середу, 12 січня, повідомили про 43 815 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень в країні від 29 вересня 2020 року.

Про це із посиланням на дані ізраїльського Міністерства охорони здоров'я повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що з 360 038 зданих тестів на коронавірус 12,09% дали позитивний результат. Водночас показник тяжкохворих пацієнтів збільшився лише на одну особу і сягнув 254. Вказується, що 84 хворих перебувають у критичному стані, а 63 підключені до апаратів ШВЛ.

У МОЗ Ізраїлю зауважили, що країною стрімко поширюється новий варіант COVID-19 "Омікрон". Наразі у державі нараховують 222 877 активних випадків коронавірусної інфекції, 198 276 з яких діагностували впродовж останнніх семи днів, що втричі вище, аніж у попередній тиждень.

Окрім того, 156 393 ізраїльтян опинилися на карантині через інфікування або контакт із хворою людиною.

За даними видання, в останні дні спалах COVID-19 фіксують в Армії оборони Ізраїлю, де кількість заражень за тиждень збільшилася вп'ятеро, сягнувши 7395. За словами військових, на об'єктах ЦАХАЛу посилили карантинні заходи та заборонили вхід більшості цивільних осіб.

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Коронавірус також вразив законотворців. У середу депутат Кнесету Офір Софер заявив про отримання позитивного результату COVID-тесту. Він став одинадцятим зі 120 депутатів, які "підхопили" SARS-CoV-2.

Тим часом ізраїльський прем'єр-міністр Нафталі Бенет заявив міністрам, що потреби в негайному локдауні наразі немає, однак уряд повинен переоцінити сутуацію.

"Якщо за три тижні ми побачимо, що необхідно ухвалити нове рішення, оскільки ми балансуємо між хворобою та закриттям основних систем, ми це зробимо", - резюмував він.

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Зауважимо, що з 9,5-мільйонного населення Ізраїлю 6 649 940 людей отримали щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу, з яких 5 988 432 особи вважають повністю щепленими, а 4 358 960 зробили бустерний укол. Також відомо, що 424 130 ізраїльтян вже мають четверте COVID-щеплення.

Нагадаємо, що 10 січня міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Окрім того, про зараження проінформував заступник міністра закордонних справ Ідан Рол, а також гендиректор МЗС Ізраїлю Алон Ушпіз.

Загалом станом на суботу близько 30 депутатів та міністрів Ізраїлю були хворі на коронавірусну інфекцію.

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