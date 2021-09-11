Просили їжу: в Ізраїлі затримали двох з шести палестинців, які через тунель втекли з в'язниці "Гільбоа"

Просили їжу: в Ізраїлі затримали двох з шести палестинців, які через тунель втекли з в'язниці "Гільбоа"

Це перша за 20 років втеча з ізраїльської в'язниці такого масштабу.

В Ізраїлі у п'ятницю, 10 вересня, неподалік міста Назарет затримали двох з шести палестинських в'язнів, які ложкою вирили тунель і втекли з в'язниці суворого режиму "Гільбоа" на початку цього тижня.

Про це із посиланням на ізраїльську поліцію повідомляють ВВС та The Jerusalem Post.

Зазначається, що двох підозрюваних виявили після того, як місцевий житель повідомив про незнайомців, які звернулися до нього з проханням про допомогу та їжу.

Це перша за 20 років втеча з ізраїльської в'язниці такого масштабу. Угруповання палестинських бойовиків назвали подію "героїчним" актом.

За попередніми даними, утікачі за декілька місяців вирили яму в бетонній підлозі камери. Далі через порожнину під в'язницею вони проповзли до зовнішньої стіни, під якою прорили тунель до ґрунтової дороги.

Приблизно о 01:30 в понеділок за місцевим часом зловмисники вибралися з тунелю просто під сторожовою вежею і втекли. Тривогу підняли лише о 04:00, коли місцеві жителі повідомили, що бачили на полі біля в'язниці "підозрілих осіб".

Як повідомляли в тюремній адміністрації, зовні на палестинців чекало авто, а втечу координували за допомогою незаконно пронесеного до в'язниці мобільного телефону.

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Ізраїльські ЗМІ звинувачують керівництво в'язниці у низці порушень, які призвели до інциденту. Зокрема вказують на рішення не вмикати пристрій для глушіння, який завадив би використанню контрабандних мобільних телефонів.

Також за деякими даними охоронець, який стояв на сторожовий вежі поруч з виходом з тунелю, спав під час втечі.

П'ятеро втікачів - Махмуд Ардах, Мохаммед Ардах, Іхам Камамджі, Якуб Кадрі і Мунаділ Інфат - є членами бойової угруповання "Ісламський джихад". Четверо з них відбувають довічне ув'язнення за звинуваченням в плануванні або здійсненні нападів, внаслідок яких загинули ізраїльтяни.

Шостий утікач, Закарія Зубейді, є колишнім командиром "Бригади мучеників Аль-Акси" в Дженіні. Він був заарештований ізраїльськими військами в 2019 році за підозрою в причетності до низки нападів із застосуванням вогнепальної зброї.

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