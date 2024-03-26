В Ізраїлі заявили, що Іран посилює війну ще на чотирьох фронтах за межами Гази

Ізраїльські військові попередили, що Іран стоїть за посиленням нападів на Ізраїль на чотирьох фронтах поза межами Сектора Газа, створюючи серйозні труднощі щодо довгострокових зусиль зміцнити безпеку країни на багатьох фронтах.

Про це пише Newsweek.

Озброєні ополченці, які об’єднуються з підтримуваною Іраном "Віссю опору" в Лівані, Іраку, Сирії та Ємені, продовжують завдавати ударів по цілях в Ізраїлі, створюючи подальший тиск на системи оборони країни.Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі стверджував у понеділок 25 березня, що головний ворог Ізраїлю, Іран, був у центрі цих кампаній і що "ця війна не тільки проти ХАМАСу".

"Воєнні дії, вжиті фронтом опору проти ізраїльського режиму, є оборонними заходами, спрямованими на тиск на окупаційний режим з метою припинення його злочинів у Секторі Газа", – повідомили Newsweek у Представництві Ірану при ООН у відповідь на заяву речника ЦАХАЛу.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї також нещодавно обговорював це питання під час своєї щорічної промови з нагоди Перського Нового року.

"Де б це не було в регіоні, чи то в Ємені, Іраку, Сирії чи Лівані, будь-який захід, який вживатимуть бойові та відважні сили опору, американці припишуть це Ірану", – сказав Хаменеї під час свого звернення на Навруз у середу.

Нагадаємо, гостра нестача продовольства в деяких частинах Сектора Газа вже перевищила рівень голоду, і без негайного припинення вогню і постачання продовольства до районів, відрізаних бойовими діями, неминучою є масова загибель людей.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.