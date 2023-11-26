В Ізраїлі заявили, що поновлять бойові дії до повного знищення ХАМАС

Цахал повернуться до боротьби з ХАМАС.

ЦАХАЛ продовжить військову операцію в секторі Газа після закінчення нинішньої паузи. Бойові дії продовжуватимуться "з усією рішучістю".

Про це заявив начальник генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Халеві, пише The Times of Israel.

За словами Халеві, після закінчення нинішнього перемир'я військові рішуче повернуться до боротьби з ХАМАС.

"На даному етапі вдалося створити умови для звільнення першої групи заручників – дітей та жінок.Після того, як цю роботу буде завершено, ми рішуче повернемося до наших операцій, щоб продовжити звільнення заручників і повністю ліквідувати ХАМАС", – сказав воєначальник.

Яка ситуація в Секторі Гази

Міністр оборони Йоав Галлант заявив, що ізраїльські війська не покинуть Сектор Гази, доки всі заручники не будуть повернуті до Ізраїлю.

Тим часом Ізраїль підтвердив, що 13 ізраїльських заручників перетнули територію країни.

О 7 ранку 24 листопада набуло чинності перемир'я, укладене за посередництва Катару між Ізраїлем і ХАМАСом. Воно триватиме 4 дні.

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