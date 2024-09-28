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В Ізраїлі заявили, що поїздка Нетаньягу до США була "частиною диверсії" проти лідера "Хезболли"

В Ізраїлі заявили, що поїздка Нетаньягу до США була "частиною диверсії" проти лідера "Хезболли"

Нетаньягу поїхав до ООН в рамках "диверсії" проти лідера "Хезболли" / Фото: Associated Press

Ізраїль, можливо, ліквідував лідера угруповання "Хезболла".

Поїздка премʼєр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу до Нью-Йорка була влаштована для того, щоб лідер бойовиків "Хезболли" Хасан Насралла думав, що йому нічого не загрожує.

Про це пише The Telegraph.

Ізраїльський посадовець повідомив журналістам, що виступ Нетаньягу в ООН було частиною диверсійного плану, який повинен був переконати ватажка "Хезболли", що Ізраїль не буде його атакувати, поки премʼєр Ізраїлю перебуває у США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль, можливо, ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу авіаударом у штабі терористів у столиці Лівану.

Крім того, ми раніше інформували, що премʼєр Ізраїлю заявив, що не збирається припиняти бойові дії проти "Хезболли".

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