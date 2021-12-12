В Ізраїлі заявили, що три дози Pfizer нейтралізують COVID-штам "Омікрон" вчетверо гірше, ніж "Дельту"

В Ізраїлі заявили, що три дози Pfizer нейтралізують COVID-штам "Омікрон" вчетверо гірше, ніж "Дельту"

Учасники випробувань, які отримали лише два щеплення, взагалі не мали здатності до нейтралізації "Омікрона".

В Ізраїлі заявили, що три дози вакцини проти COVID-19, розробленої американською фармкомпанією Pfizer у співпраці з німецькою корпорацією BioNTech, нейтралізують "Омікрон" в чотири рази гірше, ніж "Дельту".

Про це із посиланням на дослідження, проведене Медичним центром Шиба у співпраці з Центральної вірусологічною лабораторією ізраїльського Міністерства охорони здоров'я, повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що участь у випробуванні взяли 40 співробітників медзакладу, двадцятеро з яких ревакцинувалися впродовж останнього місяця, а інші отримали всього два щеплення п'ять або шість місяців тому.

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Дослідники виявили, що пацієнти, яким не робили третього щеплення, не мали жодної здатності нейтралізувати новий COVID-штам, однак могли боротися з "Дельтою" і навіть з вихідним штамом з Уханя.

"Жодної здатності до нейтралізації не було, і це дуже тривожно", - поділилася директорка відділення епідеміології інфекційних захворювань Гілі Регев-Йохай, додавши, що такі люди можуть зазнавати більш серйозного перебігу захворювання.

У зв'язку із цим у Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю розглядають питання про те, щоб рекомендувати людям робити додаткове щеплення через три місяці після первинного курсу вакцинації.

"Люди, які отримали ревакцинацію, краще захищені, ніж ті, хто отримав лише другу дозу, і, звичайно, більше, ніж нещеплені", - стверджують ізраїльські фахівці. Відомо, що в Ізраїлі лише одна людина з "Омікроном" перебуває в тяжкому стані, вона не вакцинована від коронавірусу.

Як повідомляли у ВООЗ, новий варіант COVID-19 "Омікрон" станом на 7 грудня зафіксовано на території 57 країн світу. Водночас, за даними МОЗ, станом на 9 грудня в Україні не зафіксовано жодного випадку цього штаму.