В Ізраїлі заявили, що відновили контроль над більшістю населених пунктів

Сутички не вщухають ще у 22 точках поблизу Сектору Гази.

Ввечері 7 жовтня представник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, куди проникли бойовики ХАМАСу. Зокрема, йдеться про: Сдерот, Софу, Керем-Шалом, Нірім, Назів-Хатару, Нір-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хуліт, Нір-Ам, Нір-Іцхак, Беер-Шеву, Сде-Ємен, Маген та Урім.

Про це повідомляє Haaretz.

Що відомо

З 6 години ранку 7 жовтня тисячі ракет були запущені з Гази по містах центрального і південного Ізраїлю, досягнувши Єрусалима. При цьому палестинські бойовики проникли в поселення на півдні країни суходолом, морем і повітрям.

За день щонайменше 200 ізраїльтян було вбито та понад 1000 отримали поранення.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір оголосив надзвичайний стан у країні, який набуде чинності ввечері, і закликав набрати всіх добровольців у поліцію по всій країні.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. Палестинський ісламський рух ХАМАС оголосив про початок операції проти Ізраїлю під назвою "Повінь Аль-Акса". Усе, що відомо про загострення конфлікту, кількість жертв й поточну ситуацію в країні, читайте у матеріалі.

Читайте також: