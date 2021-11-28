В Ізраїлі заявили, що знайшли спосіб знищувати коронавірус за дві секунди

В Ізраїлі заявили, що знайшли спосіб знищувати коронавірус за дві секунди

Хвилі можна використовувати як ефективний інструмент для знищення більш ніж 99% патогенів на різних поверхнях за дві секунди.

В Ізраїлі вчені Аріельського університету розробили спосіб знищення коронавірусу та інших поліовірусів усього за дві секунди.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

Науковці говорять, що для знищення вірусу варто використовували особливу форму випромінювання з довжиною хвилі близько 3 міліметрів. Це дозволяє знищувати 99% коронавірусу та інших поліовірусів із поверхонь.

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"Наша лабораторія спеціалізується на джерелах електромагнітного випромінювання", - сказав професор Моше Ейнат з Департаменту електротехніки та співавтор дослідження, нещодавно опублікованого в журналі Environmental Chemistry Letters.

Цей тип випромінювання працює в режимі міліметрових хвиль. Вони мають довжину близько трьох міліметрів. Для порівняння: випромінювання мобільного телефону має довжину хвилі близько 30 сантиметрів, а випромінювання мікрохвилі – близько 12 сантиметрів.

Хвилі міліметрового діапазону знаходять безліч застосувань. В галузі медицини попередні дослідження показали, що вони можуть бути дуже ефективними у боротьбі з пухлинами та знищенні ракових клітин. Крім того, їх можна використовувати для передачі енергії та електрики без використання дротів, а також у процесі виробництва унікальних матеріалів, таких як синтетичні алмази.

Після того, як спалахнула пандемія коронавірусу, Ейнату і його команді спало на думку ідея використовувати хвилі, щоб убити вірус, і вони почали співпрацювати з доктором Габі Герлітцем, молекулярним біологом.

"Ми побачили, що радіація може вбити вірус", - сказав Гарлітц, провідний автор дослідження.

Не схоже, що ця технологія наразі може бути націлена на вірус у людському організмі, "але вона може бути дуже корисною для кімнат, обладнання та всіх форм поверхонь, які мають бути очищені від вірусів та коронавірусу зокрема", - зазначив він.

За словами Гарлітца, велика перевага міліметрових хвиль полягає в тому, що вони можуть швидко дезінфікувати поверхню.

Випромінювання також дуже м'яко впливає на поверхні, не нагріваючи їх та не впливаючи на них, тому його можна використовувати на чутливих поверхнях, таких як електронне обладнання.

Вчені також спробували ту саму технологію з поліовірусом та отримали аналогічні результати.

"Ми хотіли довести, що цей метод працює з вірусами в цілому", - сказав Гарлітц.

У майбутньому дослідники зосередяться на застосуванні цього методу для дезінфекції води.

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