Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

В Ізраїлі розбився військовий гелікоптер з трьома людьми на борту: що відомо

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Ізраїлі розбився військовий гелікоптер з трьома людьми на борту: що відомо

ALON NADAV/FLASH 90 / The Jerusalem Post

Двоє пілотів загинули, а ще одного члена екіпажу госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На півночі Ізраїлю увечері в понеділок, 3 січня, внаслідок аварії гелікоптера "Аталеф" (AS565 Panther) біля узбережжя Хайфи загинули двоє льотчиків ВМС країни.

Про це із посиланням на речника Армії оборони Ізраїлю повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що в момент інциденту на борту повітряного судна перебували троє людей, зокрема двоє пілотів і патрульний офіцер, якого у стані середньої тяжкості госпіталізували до медичного центру Рамбам.

"Двох інших членів екіпажу було виявлено після тривалих пошуків та евакуйовано. Після реанімаційних заходів було оголошено про їхню смерть", - йдеться у повідомленні.

Очевидці розповіли, що бачили, як "щось подібне до вогняної кулі впало з неба у воду". На одному з оприлюднених у Мережі відеозаписів видно, як підлітки біжать до місця пожежі поблизу пляжу Бат-Галім.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет відреагував на аварію в своєму мікроблозі в Twitter, підкресливши, що загиблі пілоти "були одними з найкращих з наших синів". "Народ Ізраїлю не забуде їхнього внеску в безпеку держави", - написав очільник ізраїльського уряду.

Міністр оборони країни Бені Ганц вже пообіцяв, що "Армія оборони Ізраїлю розслідує цей інцидент" і встановить його причини. Очільник оборонного відомства Ізраїлю також висловив співчуття сім'ям загиблих.

Читайте також: 

Наступна публікація