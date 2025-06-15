В Ізраїлі збільшилася кількість загиблих унаслідок атаки Ірану, майже 200 осіб отримали поранення

Ізраїль / © із соцмереж

Реклама

У ніч проти 15 червня 8-річна дівчинка загинула внаслідок іранського ракетного удару в Бат-Ямі, що в Ізраїлі; кількість загиблих зросла до 4.

Про це йдеться в повідомленні The Times of Israel

Тіло 8-річної дівчинки було витягнуто з-під завалів на місці ракетного удару в Бат-Ямі, повідомляють рятувальні служби.

Реклама

Представники національної служби екстреної медичної допомоги Ізраїлі повідомили, що кількість поранених внаслідок нічних ракетних обстрілів з Ірану становить близько 200 осіб.

За оцінками, опублікованими в єврейських ЗМІ, близько 35 людей досі вважаються зниклими безвісти після ракетного удару по житловому будинку в Бат-Ямі.

Рятувальники змагаються з часом, щоб витягнути зниклих безвісти через побоювання, що будівля може обвалитися.

Як ми писали раніше, за даними Fox News, Ізраїль 14 червня завдав удару по іранській газовій інфраструктурі поблизу Бандар-Аббаса. За словами ізраїльських чиновників, удар мав на меті надіслати сигнал чиновникам у Тегерані.

Реклама