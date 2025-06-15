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В Ізраїлі збільшилася кількість загиблих унаслідок атаки Ірану, майже 200 осіб отримали поранення
Унаслідок ракетного удару по Бат-Яму, що в Ізраїлі, загинула 8-річна дівчинка, кількість жертв зросла до чотирьох, а десятки людей досі вважаються зниклими.
У ніч проти 15 червня 8-річна дівчинка загинула внаслідок іранського ракетного удару в Бат-Ямі, що в Ізраїлі; кількість загиблих зросла до 4.
Про це йдеться в повідомленні The Times of Israel
Тіло 8-річної дівчинки було витягнуто з-під завалів на місці ракетного удару в Бат-Ямі, повідомляють рятувальні служби.
Представники національної служби екстреної медичної допомоги Ізраїлі повідомили, що кількість поранених внаслідок нічних ракетних обстрілів з Ірану становить близько 200 осіб.
За оцінками, опублікованими в єврейських ЗМІ, близько 35 людей досі вважаються зниклими безвісти після ракетного удару по житловому будинку в Бат-Ямі.
Рятувальники змагаються з часом, щоб витягнути зниклих безвісти через побоювання, що будівля може обвалитися.
Як ми писали раніше, за даними Fox News, Ізраїль 14 червня завдав удару по іранській газовій інфраструктурі поблизу Бандар-Аббаса. За словами ізраїльських чиновників, удар мав на меті надіслати сигнал чиновникам у Тегерані.