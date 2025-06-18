В Ізраїлю закінчуються запаси оборонних ракет-перехоплювачів - ЗМІ

Ізраїль. / © Associated Press

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Ізраїлю не вистачає оборонних ракет-перехоплювачів. Йдеться про системи Arrow.

Про це повідомляє видання Wall Street Journal, посилаючись на неназваного американського чиновника.

З його слів, в Ізраїля закінчуються запаси ракет-перехоплювачів Arrow. Вони відіграють важливу роль у протидії балістичним ракетам далекого радіусу дії з боку Ірану.

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У звіті наголошують на тому, що існує “зростальне занепокоєння” щодо того, що Ізраїль виснажує свої оборонні можливості перед обличчям іранських ударів.

Перехоплювачі Arrow є частиною ізраїльської оборонної мережі, яка включає “Пращу Давида” та “Залізний купол”.

Зокрема, перехоплювач Arrow має дальність польоту майже 1500 миль і є одним з найбільших в ізраїльському арсеналі. Це означає, що він може перехоплювати загрози, перш ніж вони перетнуть повітряний простір Ізраїлю.

Система Arrow-2 також використовують для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності.

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Нагадаємо, Британія посилює військову присутність на Близькому Сході для захисту від Ірану. Країна направила додаткові винищувачі Королівських ВПС, щоб «краще захистити свою присутність» на Кіпрі та в Омані.

Зауважимо, що раніше Іран пригрозив США, Британії та Франції. Тегеран заявив, що їхні військові будуть атакувати кораблі та бази цих країн в регіоні, якщо вони не відступлять і допоможуть зупинити удари по Ізраїлю.

Як повідомлялося, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї після серії ударів Ізраїлю пригрозив, що “битва починається”. Що більше - Тегеран не виявить “жодного милосердя”.