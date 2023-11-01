В Каліфорнії пілот пасажирського літака під час польоту погрожував застрелити капітана: що сталося

В Каліфорнії пілот пасажирського літака погрожував застрелити капітана через те, що він хотів надати допомогу пасажиру, якому стало зле.

Про це пише видання Mirror.

Як стало відомо, пілоту Джонатану Данну загрожує до 20 років в’язниці за інцидент, який стався на борту пасажирського літака в серпні 2022 року. Велике журі в штаті Юта, США, звинуватило Данна у втручанні в роботу екіпажу літака.

Прокурори кажуть, що Данн був першим офіцером або другим пілотом на рейсі - йому було дозволено мати з собою в літаку зброю.

“Після розбіжностей щодо можливого перенаправлення рейсу, яке повинно було статися через те, що пасажиру стало зле. Данн сказав капітану, що застрелять його, якщо капітан перенаправить рейс”, — повідомили в офісі генерального інспектора.

У звинуваченні Данн був описаний як каліфорнійський пілот. У ньому не вказано авіакомпанію, у якої стався інцидент, зазначивши лише, що це був комерційний рейс.

Генеральний інспектор заявив, що співпрацює з ФБР і Федеральним управлінням авіації над розслідуванням.

У обвинувальному висновку федерального окружного суду штату Юта на двох сторінках сказано лише, що Данн “дійсно використовував зброю для нападу та залякування члена екіпажу”.

Втручання в екіпаж літака є кримінальним злочином, за який передбачено до 20 років позбавлення волі. Судове засідання призначено на 16 листопада.

Звинувачення пілоту було висунуто лише за кілька днів до того, як пілот авіакомпанії Alaska Airlines, який перебував на посадці, намагався заглушити двигуни літака Horizon Air під час польоту. Він був приборканий капітаном і другим пілотом і заарештований після того, як літак повернув до Портленда, штат Орегон.