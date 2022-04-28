В Канаді офіційно визнали військову агресію Росії проти України геноцидом

Воєнні злочини з боку Росії включають масові звірства, систематичні випадки умисного вбивства українських цивільних, осквернення трупів, примусове переміщення українських дітей, катування та зґвалтування.

У середу, 27 квітня, у парламенті Канади одноголосно проголосували за те, щоб визнати військову агресію Росії в Україні “геноцидом”. В ухваленому документі йдеться про те, що існують “достатні докази системних і масових воєнних злочинів”, які були скоєні російськими окупантами.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві Палати громад Канади перераховуються злочини російських військових, серед яких - навмисні вбивства цивільних і наруга над їхніми тілами, примусова депортація українських дітей до Росії, тортури та зґвалтування.

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"Зважаючи на значну кількість явних свідчень систематичних і численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених проти українців збройними силами РФ за вказівкою президента Володимира Путіна та членів російського парламенту... Палата громад Канади визнає, що РФ чинить геноцид проти народу України", - йдеться в ухваленому документі.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що вторгнення РФ в Україну є геноцидом, але додав, що міжнародним юристам доведеться вирішити, чи відповідає вторгнення критеріям геноциду.

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