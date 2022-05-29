В Каннах на акції в підтримку України затримали активістів: фото

В Каннах на акції в підтримку України затримали активістів: фото

Перед церемонією закриття 75-го Каннського кінофестивалю українці привернули увагу до війни плакатами із назвами українських міст, поруйнованих РФ.

У суботу, 28 травня, перед церемонією закриття кінофестивалю в Каннах кілька людей провели акцію проти війни, яку розв’язала РФ в Україні.

Про це повідомили ТСН.ua очевидці.

Активісти стояли із саморобними плакатами з написом “Один квиток до” та назвами українських міст. Таким чином вони копіювали поведінку кіноманів, які шукають квитків на конкретні фільми чи вечірки фестивалю.

Також читайте Фільм вбитого у Маріуполі режисера отримав спеціальну нагороду у Каннах

На акції українці, що були змушені тікати від війни до Франції, також співали гімн України та пісню “Червона калина”.

“До українців, що тримали плакати та мали сумку жовто-блакитного кольору, як наш прапор, підходила поліція та просила її зняти”, - повідомляють очевидці.

За їхніми словами, декількох учасників мирної акції затримала поліція.

Нагадаємо, цього року на Канському кінофестивалі дуже багато говорять про Україну. Зокрема, там відбулася світова прем'єра фільму українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір".

У французьких Каннах відбулася українізація: місто потроху стає жовто-блакитним

Читайте також: