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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В Карпатах ведмідь вбив туриста: що стало причиною нападу (фото)

Ведмідь у Карпатах убив туриста який наблизився до дитинчати, щоб зробити з ним селфі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Турист фотографувався з ведмедем. Фото: Омар Фаранг Зін/Facebook

Турист фотографувався з ведмедем. Фото: Омар Фаранг Зін/Facebook

У четвер, 4 липня, в румунських Карпатах загинув 49-річний турист з Італії — Омар Фаранг Зін. Він спробував зробити селфі з ведмежам і був смертельно поранений ведмедицею, яка, ймовірно, захищала своє дитинча. Інцидент стався в повіті Арджеш, що на півдні центральної частини Румунії.

Про це повідомило видання Digi24.

Чоловік під час мандрівки на мотоциклі зупинився біля попереджувального знака, який забороняє наближатися до ведмедів і годувати їх. Попри це, Зін підійшов до ведмежати. У цей момент з’явилася ведмедиця і напала на нього.

За словами керівника місцевої рятувальної служби Іона Сандулоя, тварина затягнула чоловіка в яр глибиною понад 88 метрів. Він мав на собі захисне екіпірування, включно з шоломом, але отримані травми виявилися несумісними з життям. Рятувальники прибули на місце після повідомлень від інших туристів, однак було вже запізно.

За день до інциденту Зін публікував у соцмережах відео, на якому видно ведмедя поблизу дороги. Чути, як він вигукує: «Ось ведмідь! Який гарний. Він йде до мене!»

Після виявлення тіла туриста румунська влада вистежила ведмедицю, яка могла бути причетна до нападу, і приспала її. Це викликало публічну дискусію щодо методів управління популяцією ведмедів у Румунії, де, за даними міністерства охорони довкілля, нараховується від 10 до 13 тисяч бурих ведмедів.

Згідно з офіційною статистикою, за останні 20 років у Румунії ведмеді вбили майже 30 осіб. Торік трапився подібний випадок — 19-річна туристка загинула після нападу ведмедя, коли скинув її зі скелі під час походу в горах Бучеджі.

Тоді це призвело до подвоєння річних квот відстрілу ведмедів — до 481 особини.

Смерть туриста спричинила критику з боку громадськості: частина користувачів звинувачує самого загиблого в нехтуванні елементарними правилами безпеки. Інші вказують на сумну долю тварини, яка просто захищала своє дитинча.

Нагадаємо, у Литві уряд дозволив відстріл молодої ведмедиці, яка протягом двох днів гуляла околицями Вільнюса. Вона не виявляла агресії, а її появу активно знімали на відео жителі міста. Це був перший випадок за роки, коли бурий ведмідь наблизився так близько до столиці. Після оголошеного дозволу на відстріл Литовська асоціація мисливців і рибалок відмовилась його виконати, заявивши, що тварина була здорова й не становила загрози.

А в Японії ведмідь спричинив транспортний колапс, вибігши на злітно-посадкову смугу регіонального аеропорту в місті Акаяма. Тварина кілька годин вільно пересувалася територією летовища, що змусило адміністрацію тимчасово зупинити всі польоти. Унаслідок інциденту було скасовано 10 рейсів і затримано ще 4.

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