В Казахстані помітили вантажівки з технікою, які рухались в бік Росії: що відомо (фото)

У Казахстані не заперечили факт перевезень військової техніки в бік Росії.

У Казахстані помітили вантажівки з військовою технікою, які нібито рухались в бік Росії. Міністерство оборони Казахстану стверджує, що ця техніка – не казахстанська.

Відповідні фото показав казахстанський журналіст Лукпан Ахмедьяров у суботу, 29 липня.

За його словами, фото були зроблені в суботу у Західноказахстанській області, яка межує з Оренбурзькою областю Росії на трасі Орал – Аксай.

"На фото вантажні фури з російськими номерами везуть військову техніку територією Казахстану у бік Росії. Я так розумію, наш "тигр" намагається розтягнутися у шпагаті між усім нормальним світом та Росією", – написав він.

Фото: Instagram (lukpan_akhmedyarov)

Фото: Instagram (lukpan_akhmedyarov)

Ахмедьяров припускає, що ці фотографії можуть бути свідченням того, що Казахстан допомагає Росії у війні проти України.

Своєю чергою, Міністерство оборони Казахстану нагадало, що вони запровадили мораторій на експорт озброєнь та військової техніки. Водночас там не заперечили факт перевезень військової техніки в бік Росії.

Фото: Instagram (lukpan_akhmedyarov)

Фото: Instagram (lukpan_akhmedyarov)

"Відомості про нібито відправку казахстанської військової техніки в Російську Федерацію не відповідають дійсності. Ця військова техніка не має стосунку до Республіки Казахстан, є власністю третьої країни і в рамках міжнародних домовленостей прямувала для проведення планового ремонту в Росію через територію Казахстану", – цитує повідомлення казахстанського міністерства місцеве видання TengriNews.

Масштаби цих перевезень невідомі. На фотографіях, опублікованих журналістом, видно лише кілька вантажівок з технікою.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що однією з наступних цілей Росії може бути Казахстан.

"У них ціль Казахстан завжди була. Просто незрозуміло, чому Казахстан цього ще не зрозумів. Та для Росії не існує жодних ОДКБ, не існує жодних Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану… Існує тільки Росія, яка має вбивати, має щось забирати, має диктувати умови", - сказав тоді Подоляк.

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