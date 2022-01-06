В Казахстані припинили роботу три аеропорти: звідки неможливо вилетіти

В Казахстані припинили роботу три аеропорти: звідки неможливо вилетіти

Покинути літаком Алмати, Актау та Актобе наразі неможливо.

В Казахстані припинили роботу три аеропорти.

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Як повідомляє "Хабар 24" з посиланням на пресслужбу летовищ, аеропорти призупинили свою роботу в містах Алмати, Актау та Актобе.

Водночас аеропорт столиці Нур-Султана працює у штатному режимі, але рейси скасували щонайменше до вечора, інформує "Sputnik Казахстан".

Нагадаємо, міжнародний аеропорт в Алмати було захоплено та розгромлено учасниками акцій протесту в середу, 5 січня. Туди масово приїжджали жителі найбільшого міста Казахстану, сподіваючись вилетіти першим-ліпшим літаком. Але практично всі авіакомпанії там скасували свої рейси. За попередніми даними, 5 січня в Алмати під час звільнення аеропорту загинули військові. Влада країни назвала звільнення аеропорту початком "антитерористичної операції".

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Протести у Казахстані: уряд у відставці, а в Алмати захоплено аеропорт та адмінбудівлі | Новини світу

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