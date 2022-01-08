В Казахстані продовжили коменданську годину: громадян просять не підходити близько до вікон задля власної безпеки

З гучномовців лунають прохання не підходити близько до вікон, адже в місті триває "антитерористична операція".
Комендантську годину в Алматинській області продовжили з 20 вечора до 7 ранку. Громадян просять не підходити близько до вікон, оскільки в місті триває "антитерористична операція".
Про це пише Sputnik Казахстан.
"Комендантська година в Алматинській області тепер діє від 20 вечора до 7 ранку. Влада закликає зберігати спокій і не залишати будинки без необхідності", — йдеться в повідомленні.
З гучномовців лунають прохання не підходити близько до вікон — це може бути небезпечно, адже в місті триває "антитерористична операція".
Крім того, у виданні зазначають, що на виїзді і в'їзді в Талдикорган вже встановлено блокпости. Влада країни наголошує, що водії повинні мати з собою посвідчення особи та документи на авто. До автомобілей без номерних знаків застосовуватимуть найжорсткіші заходи.
Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.
Вже 7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.
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