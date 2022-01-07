В Казахстані в окремих районах на певний час відновлять зв'язок та доступ до Інтернету

В Казахстані в окремих районах на певний час відновлять зв'язок та доступ до Інтернету

Йдеться про ті регіони Казахстану, де, як каже Токаєв, стабілізувалася ситуація.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що в окремих районах країни відновлять доступ до Інтернету. Також поетапно буде зніматися режим надзвичайного стану. Йдеться про ті регіони, де стабілізувалася ситуація.

Таку заяву він зробив 7 січня під час звернення до народу.

Зв'язок відновлять за 1,5 години. Але працюватиме Інтернет з певним інтервалом.

"У зв'язку зі стабілізацією ситуації я розпорядився включити Інтернет-зв'язок в окремих регіонах країни на певні часові інтервали. Це рішення, певен, позитивно вплине на життєдіяльність наших громадян. Ми попереджаємо, що вільний доступ до Інтернету не означає вільне розміщення вигадок, наклепів, образ та підбурювальних закликів. У разі появи таких матеріалів, ми будемо вживати заходів щодо виявлення та покарання їхніх авторів", - сказав Токаєв.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.

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