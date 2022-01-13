В Казахстані відновили міжнародне авіасполучення: як українці покидають розбурхану країну

В Казахстані відновили міжнародне авіасполучення: як українці покидають розбурхану країну

Авіакомпанія Air Astana здійснює безкоштовне перебронювання квитків на нові авіарейси із Нур-Султана або Алмати.

Міністерство закордонних справ України продовжує надавати консульську допомогу українцям в Казахстані, які через масові протести в країні не змогли вчасно повернутися додому.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Зокрема, за домовленістю з українським посольством авіакомпанія Air Astana здійснює для громадян України безкоштовне перебронювання квитків на нові авіарейси із Нур-Султана або Алмати.

Міжнародний аеропорт Алмати, який розгромили протестувальники, уже відновив обслуговування цивільних повітряних суден на внутрішніх авіарейсах - до Нур-Султана та Бішкека. Найближчим часом очікується оприлюднення графіка відновлення міжнародних рейсів, зокрема до України.

“Дипломати та авіаперевізник працюють над якнайшвидшим відновленням рейсів Алмати – Київ”, - підкреслив Олег Ніколенко.

Наразі українське посольство забезпечує зустріч громадян, які залізничним шляхом прибувають до Нур-Султана для подальшого вильоту до України, допомагає їм із тимчасовим місцем проживання і посадкою на рейси.

Консульський відділ також звернувся до компетентних органів Казахстану задля видачі виїзних віз українцям, які у зв’язку із подіями перевищили 90-денний строк безвізового перебування в країні.

Нагадаємо, група українців "застрягла" в охопленій протестами країні, найбільше наших громадян - в Алмати.

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