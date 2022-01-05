В казахстанському Актау протестувальники захопили вантажівку з військовими: відео

Силовиків, за попередніми даними, взяли у полон.
В казахстанському місті Актау протестувальники захопили вантажівку з військовими. Цивільні зігнали бійців з кузова автомобіля на землю, поставили на коліна і нібито взяли у полон.
Відповідне відео опублікував "Телеканал Дождь" в Telegram.
Зазначається, що раніше місцеві жителі повідомляли, що в місто прибуває військова техніка, зокрема, очевидці помітили БТР.
За даними Telegram-каналу orda.kz, у місті силовики масово переходять на бік протестувальників.
"Вони вийшли на площу та заявили, що "не можуть піти проти народу"" , - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час заворушень у Казахстані протестувальники увірвалися та захопили будинок акімату Алмати.
Як раніше повідомляось, 5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ.
Раніше президент оголосив в Алмати та Мангістауській області надзвичайний стан і запровадив комендантську годину від 23:00 до 07:00.
Три дні поспіль у Казахстані продовжувалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися сутички протестувальників з правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.
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