В Казахстані вибухнув дрон: очевидці показали уламки з українськими написами (фото)

Уламки безпілотника, знайдені в Західно-Казахстанській області. Фото: казахстанські пабліки

Міністерство оборони Казахстану посилило контроль за повітряним простором країни після інциденту з вибухом безпілотника невідомого походження в Західно-Казахстанській області (ЗКО). Уламки дрона були виявлені у віддаленій місцевості поблизу кордону з Росією.

Про це пише Tengrinews.kz із посиланням на офіційне повідомлення Міноборони Казахстану.

Хронологія та наслідки вибуху в ЗКО

Про інцидент стало відомо у четвер, 23 жовтня, коли в Бурлинському районі Західно-Казахстанської області знайшли уламки, схожі на фрагменти безпілотника. На одному з зображень уламків, зробленому очевидцями на місці події, видно напис українською мовою: «Не чіпати. Рухома частина».

Уламки дрона, знайдені в ЗКО. Фото: казахстанські пабліки

Міністерство оборони офіційно підтвердило факт вибуху безпілотного літального апарату (БПЛА) невідомого походження. За офіційними даними, уламки були знайдені поза межею населених пунктів. Постраждалих та матеріального збитку не зареєстровано.

Місцеві пабліки повідомляють, що інцидент викликав значний резонанс серед жителів найближчого селища.

«Сьогодні вранці біля селища Кизилтал у Бурлинському районі в ЗКО вибухнув дрон невідомого походження. У будинків у селищі ледь дахи не позлітали, повідомив очевидець. Дрон ніс бойовий заряд значної потужності, судячи з вирви, що утворилася», — йдеться в повідомленні.

На місці інциденту працювали представники акімату району (місцевої влади), департаменту з надзвичайних ситуацій та поліції. Військова прокуратура Казахстану відкрила кримінальну справу за фактом вибуху.

Реакція Міноборони Казахстану

Міністерство оборони Республіки Казахстан заявило, що одразу після інциденту вжило додаткових заходів.

«Міністерством оборони Республіки Казахстан прийняті додаткові заходи щодо посилення контролю за повітряним простором та запобігання несанкціонованому перетину державного кордону повітряними об’єктами», — заявили у відомстві.

Крім того, військові почали міжнародні консультації для встановлення походження об’єкта.

«Ведуться консультації з іноземними партнерами, яким потенційно можуть належати ці апарати», — йдеться у повідомленні Міноборони.

Наразі проводяться перевіркові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, в ніч проти 21 жовтня 2025 року над кількома районами Ростовської області пролунали численні вибухи — мешканці повідомляли про вибухи в Ростові-на-Дону, Батайську та навколишніх населених пунктах. Відомо про руйнування, поранених та відключення електропостачання.