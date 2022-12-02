В Казані збунтувались мобілізовані і могли залишити територію військової частини: відео

Чоловіки обурені, що їх не пускають до рідних.

У російській Казані мобілізовані росіяни влаштували бунт через те, що їх довго не випускають побачитися з рідними.

Про це інформує російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на інформацію з казанського пабліка.

"Паблік, у якому з'явилося відео, пише, що "мобілізованих у Казані не випускають до рідних і не дають звільнювальні", і що чоловіки "надто обурені", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відеозаписі зафіксовано, як мобілізовані, ймовірно, залишають територію навчальної військової частини.

"От і все! Красені!" – каже голос за кадром.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що в Росії планують додаткову хвилю мобілізації в перші місяці 2023 року задля поповнення втрат у війні проти України.

За оцінками британської розвідки, родичі мобілізованих росіян, ймовірно, дедалі частіше виходитимуть на протести у зв’язку з поганими умовами несення служби та великими втратами серед бійців.

Події на фронті, наступ з боку Білорусі та мобілізація в Росії | Олександр Мусієнко

Читайте також: