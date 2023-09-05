В Китаї двоє будівельників пошкодили екскаватором частину Великої китайської стіни: що про це відомо

В Китаї двоє будівельників пошкодили екскаватором частину Великої китайської стіни в північній провінції Шаньсі.

Про це пише BBC Україна.

Як зазначається, чоловік та жінка взяли екскаватор та пошкодили історичну пам’ятку, оскільки їм “набридло обходити стіну та об'їжджати її, щоб попасти на свій будмайданчик”. Вони поглибили й розширили частину стіни, що просіла, довівши її до рівня землі. Так вони помітно скоротили шлях до ділянки, на якій вони працювали. Через це вони могли проїхати по стіні на свої спецтехніці.

Згодом місцева влада заявила, що в стіні утворився величезний пролом.

Будівниками, які пошкодили історичну пам’ятку, виявилися 38-річний чоловік 55-річна жінка. Їх затримала поліція.

Зазначимо, що Велика Китайська стіна перетинає 15 провінцій Китаю й простягнулася приблизно на тисячі кілометрів. Вона є найкращою рукотворною пам'яткою в Піднебесній. У 1987 році її внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, що Байден розчарований рішенням лідера Китаю не їхати на саміт G20.

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