В Китаї вчені протестували нову модель спілкування зі штучним інтелектом: як це допоможе на війні

Тепер воєнний штучний інтелект може перетворювати величезну кількість даних, що надходять з датчиків та камер.

В Китаї вчені протестували свої системи штучного інтелекту в поєднанні з великими мовними моделями. Завдяки цьому штучному інтелекту стане простіше розуміти людей на полі бою.

Про це пише South China Morning Post.

Як зазначається, воєнний штучний інтелект існує вже давно, його розробляють різні країни й призначають для допомоги під час ведення боїв, планування операцій та подальших дій.

Однак існує проблема - штучний інтелект недостатньо розуміє людину, до того ж деякі фахівці можуть обдурити машину. Через це вчені з Дослідницької лабораторії Сил стратегічного забезпечення НВАК, що відповідають за технічну розвідку, РЕБ, космічну і кібервійну протестували свою систему ШІ в поєднанні з великими мовними моделями.

Завдяки чому тепер воєнний штучний інтелект може перетворювати величезну кількість даних, що надходять з датчиків та камер. Крім того, з передової ШІ може отримувати природну мову або зображення і передавати їх далі. Ці дані ШІ автоматично перетворює в короткі повідомлення для поглибленого надання інформації з приводу бойової ситуації.

Що цікаво, увесь процес відбувається без участі людини. Результати можуть застосовуватися для підвищення рівня поінформованості про бойову ситуацію.

Мета керівників проєкту - зробити воєнний штучний інтелект більш “людиноподібним”, аби вони могли краще розуміти кілі командування на всіх рівнях та ефективніше комунікували з людьми. Це перший випадок, коли військові КНР публічно визнають використання комерційних мовних моделей у своїх цілях. В експерименті було використано двох чатботів, Ernie і Spark, розроблених Baidu і iFlyTek відповідно.

Нагадаємо, що Пекін наголосив, що тайванське питання є внутрішньою справою КНР.

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