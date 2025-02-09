В Китаї зсув ґрунту накрив село: десятки людей зникли без вісти

Потужний зсув ґрунту накрив село в провінції Сичуань, і десятки людей зникли безвісти. Рятувальні служби активно працюють на місці, намагаючись виявити тих, хто опинився під завалами.

Про це повідомляє AP.

Масштабний зсув змістив десятки тонн землі, затопивши 10 будинків разом із мешканцями.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, зникло не менше 30 осіб. Станом на цей момент рятувальники змогли витягнути з-під завалів лише двох людей, які наразі отримують медичну допомогу.

На місце події негайно прибули сотні рятувальників, які продовжують пошукові роботи. Спеціалісти кажуть, що через важкі умови та нестабільність ґрунту їх робота ускладнена, але вони не припиняють пошуки.

Китайські урядовці підвищили рівень тривоги, і президент Китаю Сі Цзіньпін особисто віддав наказ про повну евакуацію людей, які опинилися в зоні потенційної небезпеки.

Нагадаємо, південне узбережжя Китаю накрив потужний супертайфун "Саола". Він змусив сотні тисяч людей залишити свої будинки.

Читайте також: