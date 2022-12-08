В КНДР влада вимагає громадян змінювати імʼя на "революційне" та "соціалістичне"

За відмову людей будуть штрафувати

В КНДР місцева влада оголосила кампанію по всій країні, під час якої жителям будуть пропонувати змінити своє імʼя на біль "революційне" та "соціалістичне".

Про це повідомляє Radio Free Asia.

Жителі країни полюбляють жінкам давати імена А Рі (Кохана) та Су Мі (Красуня), однак владі таке не подобається і вона пропонує змінити такі імена на більш "революційні".

Зокрема був опублікований список, які, на думку влади, "правильні" та несуть ідеологічний зміст: Чон Сім (вірність), Чон Іль (пістолет), Пок Іль (бомба) або Уй Сонг (супутник).

Громадянам дали час до кінця року, в іншому випадку вони будуть платити штраф.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у КНДР розстріляли трьох підлітків за перегляд і продаж фільмів із сусідньої Південної Кореї.

Крім того, ми раніше інформували, що Кім Чен Ин нагородив кількома медалями балістичну ракету.

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