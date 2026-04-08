Законодавці США розглядають імпічмент або застосування 25-ї поправки щодо Трампа

Реклама

Законодавці США обговорюють варіанти імпічменту або тимчасового усунення президента Дональда Трампа відповідно до 25-ї поправки.

Про це повідомляє Axios.

Причиною обговорень стали нещодавні висловлювання Трампа про Іран, де він зазначив, що «сьогодні вночі загине ціла цивілізація». Це висловлювання спровокувало нову хвилю закликів серед демократів щодо відставки глави держави.

Реклама

Демократи відкрито розглядають імпічмент або застосування 25-ї поправки, яка дозволяє віцепрезиденту та більшості членів Кабінету Міністрів тимчасово відсторонити президента, якщо він «не здатний виконувати свої обов’язки». Рішення про усунення має бути підтверджене двома третинами голосів обох палат Конгресу.

Деякі законодавці вже висловилися публічно

«Цього божевільного психа потрібно усунути з посади. Застосуйте 25-ту поправку або імпічмент», — написала членкиня Палати представників Ільхан Омар.

До вечора 7 квітня понад 50 демократів у Палаті представників, а також сенатори Ед Маркі та Рон Вайден закликали до відсторонення Трампа шляхом імпічменту або через 25-ту поправку.

Обговорення можливого усунення президента посилилися після низки військових ударів США.

Реклама

Нагадаємо, 7 квітня американський президент Дональд Трамп зробив гучну заяву про те, що сьогодні вночі «ціла цивілізація загине».