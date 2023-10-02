В Косово заявили, що Сербія готувала анексію північних муніципалітетів: там проживає етнічне населення

Про це стало відомо з офіційних документів, які отримала влада.

Сербія мала план анексії північних муніципалітетів Косова - там переважають етнічні частини населення.

Про це заявив прем’єр Альбін Курті.

За його словами, Приштина отримала документальні підтвердження того, що озброєна група на півночі Косова на минулому тижні мала на меті впровадити план Сербії із взяття під контроль північних муніципалітетів.

"На основі конфіскованих документів поліція Косова підтвердила, що терористична атака була частиною ширшого плану з анексії півночі Косова шляхом скоординованої атаки з 37 визначених позицій. Після того мав з’явитися коридор до Сербії для постачання зброї і проїзду військ", – заявив Альбін Курті.

Нагадаємо, що НАТО направить додаткових миротворців до Косова.

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