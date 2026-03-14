В Краснодарському краї пролунали десятки вибухів: дрони атакували стратегічні об’єкти РФ (відео)
Афіпський нафтопереробний завод і порт Кавказ у Краснодарському краї опинилися під атакою безпілотників.
У ніч проти 14 березня безпілотники атакували об’єкти у Краснодарському краї Росії. Під удар потрапили Афіпський нафтопереробний завод та порт «Кавказ», де повідомляють про пожежі й пошкодження судна.
Про це повідомили російські телеграм-канали та оперативний штаб регіону.
Місцеві мешканці повідомляють, що вночі пролунали щонайменше кілька десятків вибухів. В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що на території Афіпського нафтопереробного заводу у Сіверському районі спалахнули технічні установки. За їхніми даними, тривають роботи з ліквідації пожежі.
Водночас аналітики OSINT-проєкту «КіберБорошно», проаналізувавши опубліковані відео, підтвердили ураження установки АТ-22/4.
Під ударом опинився і порт «Кавказ» у Темрюкському районі. За попередніми даними, безпілотники пошкодили одне із суден та спричинили займання на причальному комплексі. Місцева влада повідомила про трьох поранених. Обставини атаки та масштаби руйнувань уточнюються.
Порт «Кавказ» розташований на Таманському півострові, на березі Керченської протоки, навпроти окупованого Криму. Він є одним із ключових логістичних вузлів РФ — через нього здійснюється перевалка нафти та нафтопродуктів, транспортування зерна, робота поромної переправи, а також забезпечення сполучення між материковою частиною Росії та Кримом.
Афіпський НПЗ у селищі Афіпський — один із великих нафтопереробних заводів РФ. Перші удари по підприємству зафіксували ще 2023 року. У 2024–2025 роках атаки безпілотників стали регулярними: повідомлялося про ураження технологічних установок, локальні пожежі та тимчасові зупинки обладнання. У 2026 році удари також продовжилися — зокрема, в ніч на 21 січня після вибухів на території заводу виникла пожежа.
Нагадаємо, у ніч проти 28 лютого в Краснодарському краї РФ також сталася пожежа на міні-НПЗ «Албашнефть».