В країні ЄС переписали правила оформлення документів для українців: що треба знати

Українські біженці / © ТСН

Реклама

Українцям у Польщі змінили процедуру оформлення основних документів. Тепер перед прийомом у відділеннях ДП «Документ» їм потрібно буде попередньо записатися в електронну чергу.

Відділення у містах Гданськ та Краків перейшли на новий формат роботи від 17 серпня 2026 року, повідомили у «Паспортному сервісі». Відтепер прийом громадян для подачі документів здійснюватиметься виключно за попереднім онлайн-записом.

Реклама

Що змінилося для українських біженців

Як зазначають у ДП, перехід на обов’язковий електронний запис дозволить уникнути хаотичних живих черг, гарантує чіткий час прийому для кожного відвідувача та суттєво підвищить рівень комфорту під час обслуговування. Оскільки виготовлення закордонного паспорта чи ID-картки можна буде замовити лише після фіксації місця в електронній черзі.

Реклама

Водночас отримати вже готові документи, а також оформити апостиль можна у порядку живої черги без попередньої реєстрації.

Як записатися на прийом

Запис до електронної черги вже відкритий. Планувати свій візит необхідно заздалегідь через офіційний онлайн-сервіс ДП «Документ». Громадянам рекомендують перевіряти наявність вільних слотів на сайті та приходити до відділень чітко у визначений час.

Ціни на послуги

Оплата включає вартість адміністративної послугу разом із бланком, послуги з організації відправлень документів (оплачується в гривні) та сервісної послуги підприємства (у польських злотих). Стандартна тривалість виготовлення і доставки документів становить 20 днів, але існує можливість доплати за терміновість (виготовлення до 7 днів):

закордонний паспорт біометричний (терміново/нетерміново): 2187/1547 грн + 375 злотих;

обмін ID-картки (терміново/нетерміново): 1388/1018 грн + 375 злотих;

ID-картка вперше з 14 років (терміново): 400 грн + 375 злотих;

одночасне оформлення ID (обмін) + закордонного паспорта (терміново/нетерміново): 3575/2565 грн + 590 злотих;

одночасне оформлення ID вперше (з 14 років) + закордонний паспорт (терміново/нетерміново): 2597/1947 грн + 590 злотих.

Раніше ми писали про те, що від серпня, українські консульства за кордоном припинять надавати послуги чоловікам призовного віку без військово-облікових документів.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів