"В Кремлі будуть робити все, щоб війна на Близькому Сході перетворилася на тривалий конфлікт": Портников пояснив вигоду РФ

Спецоперація Ізраїлю проти терористів має закінчитися якнайшвидше і вдаліше, тому що кожний день війни відвертає увагу світу від злочинних дій РФ в Україні. В Кремлі це прекрасно знають і будуть робити все можливе і немождливе за допомогою своїх союзників в Ірані, щоб війна на Близькому Сході затяглася і перетворилася на довгий конфлікт між Ізраїлем і терористичним організаціями.

Про це сказав журналіст Віталій Портников на своєму Youtube-каналі 8 жовтня.

Водночас він розповів про те, від чого залежатиме розвиток подій в Ізраїлі. За словами Портникова, саме ефективність і оперативність армії оборони Ізраїлю, а також кількість терористів ХАМАСу, що вдастся повністю ліквідувати, і керівників ХАМАСу, яких вилучать з боротьби проти Ізраїлю, вплине на результат, а саме, неможливість відновлення терористичною організвацією своєї інфраструктури на території Сектору Гази.

"При чому за Іраном ми можемо побачити тінь головного дестабілізатора сучасного світу – РФ. І разом із цим не можна забувати про обмеженість можливостей ізраїльських силових структур", – додав Портников.

Журналіст також торкнувся теми реакції світу на терористичні дії.

Він зауважив, що це "хамасівці" можуть спокійно заходити на територію Ізраїлю і вбивати мирних жителів цієї країни, зустрічаючи у відповідь лише засудження цивілізованого світу.

"Якщо свою боротьбу із терористами розпочне армія оборони Ізраїлю, ми маємо памятати, що ця боротьба буде відбуватися у тісних житлових кварталах Сектору Гази, там, де кожний терорист має цілу сім'ю зацікавлених у його житті родичів, адже тероризм – це головний бізнес населення Сектору Гази. Масові жертви серед цього цивільного населення призведуть до закликів припинити таку спецоперацію – залишити терористів у спокої, дати їм можливість і надалі знищувати цивільне населення Ізраїлю. Про це будуть говорити європейські політики, нажахані тим, що серед жертв такої операції будуть не лише терористи, але й жінки та діти", – додав він.

Арабський світ, за словами журналіста, також буде використовувати цю ситуацію для збільшення своєї популярності. Таким чином будуть поставлені під сумнів всі мирні угоди Ізраїлю.

"Можливості ХАМАСу вбивати мирне населення значно відрізняються з точки зору реакції і наслідків для терористичної організації від можливостей армії оборони Ізраїлю з ліквідації терористів. Тому ізраїльтянам буде набагато важче навести порядок на території смуги Сектору, ніж терористам вбити якомога більше цивільних мешканців Ізраїлю", – зазначив Портников.

Він впевнений, що це потрібно усвідомлювати, коли йтиметься про подальший парадоксальний розвиток подій у цій війні.

"Саме тому необхідно, щоб ця спецоперація Ізраїлю проти терористів закінчилася якнайшвидше і вдаліше, тому що кожний день війни відвертає увагу світу від злочинних дій РФ в Україні. В Кремлі це прекрасно знають і будуть робити все можливе і немождливе за допомогою своїх союзників в Ірані, щоб війна на Близькому Сході затяглася і перетворилася на довгий конфлікт між Ізраїлем і терористичним організаціями", – акцентував журналіст.

Нагадаємо, 8 жовтня Ізраїль проголосував за введення пункту "40 Алеф", що означає офіційне оголошення війни.

За два дні конфлікту кількість загиблих сягнула 600 людей. Також відомо про майже дві тисячі поранених.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу попередив, що війна "триватиме без застережень і без перепочинку – до досягнення цілей".

Відомо, що в Ізраїлі загинули двоє українок, чиї тіла намагаються повернути на Батьківщину.

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