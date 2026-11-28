Підводний човен проєкту «Ясень» — «Северодвінськ» / Фото: Wikipedia

Реклама

Росія планує розширити свій підводний флот. Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що до 2030 року російський суднобудівний завод «Севмаш» має передати флоту п’ять нових ракетоносців.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Реклама

Військово-морський флот країни-агресорки вже поповнився атомним підводним крейсером «Пермь». Це п’ятий підводний човен проєкту «Ясень-М», який окупанти отримали за останні шість років.

Реклама

За словами очільника Кремля, до 2030 року російське суднобудівне підприємство «Севмаш» має передати флоту ще п’ять ракетоносців, зокрема три субмарини проєкту «Ясень-М».

Наразі на озброєнні країни-агресорки також перебувають чотири субмарини цього проєкту — «Казань», «Новосибірськ», «Красноярськ» та «Архангельськ». Росіяни розпочали будівництво крейсера «Мурманськ» та готують до передавання флоту підводний човен «Ульяновськ».

Особливу загрозу ці крейсери становлять через здатність залишатися малопомітними та уражати морських і наземних цілях на значній відстані. Серед озброєння таких субмарин — крилаті ракети «Калібр» та «Онікс», а також гіперзвукові «Циркони».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що два російські конвої, які перевозили військову техніку до Лівії, змінили курс після української операції в порту Бенгазі 22 листопада.

Реклама

Тоді українські морські дрони потопили російський військовий корвет.

Новини партнерів