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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В Кремлі повідомили, з ким ведуть переговори щодо завершення війни в Україні

Росія не виключає Катар як потенційний майданчик для переговорів з США.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Кремль заявив, що контакти з США — головний напрям у переговорах щодо війни в Україні

Кремль заявив, що контакти з США — головний напрям у переговорах щодо війни в Україні / © Associated Press

Контакти між Росією та США залишаються основним треком, яким ведеться робота щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу для журналістів, повідомляють РосЗМІ.

«Основний трек, яким ведеться робота з теми українського врегулювання, — це російсько-американські контакти, які тривають», — зазначив Пєсков.

Наадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що досягти згоди зі США щодо ключових елементів потенційної мирної угоди для завершення війни в Україні — складне завдання. Лавров також наголосив, що Москва більше ніколи не дозволить собі економічну залежність від Заходу.

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