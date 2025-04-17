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В Кремлі повідомили, з ким ведуть переговори щодо завершення війни в Україні
Росія не виключає Катар як потенційний майданчик для переговорів з США.
Контакти між Росією та США залишаються основним треком, яким ведеться робота щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу для журналістів, повідомляють РосЗМІ.
«Основний трек, яким ведеться робота з теми українського врегулювання, — це російсько-американські контакти, які тривають», — зазначив Пєсков.
Наадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що досягти згоди зі США щодо ключових елементів потенційної мирної угоди для завершення війни в Україні — складне завдання. Лавров також наголосив, що Москва більше ніколи не дозволить собі економічну залежність від Заходу.