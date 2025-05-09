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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Кремлі стверджують, що Трамп привітав Путіна з Днем Перемоги

В Росії заявили, що країна веде зі США переговори про постачання газу для Європи.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Володимир Путін і Дональд Трам

Володимир Путін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

Помічник президента Росії Юрій Ушаков стверджує, що Володимир Путін і президент США Дональд Трамп через помічників обмінялися вітаннями з «Днем Перемоги».

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

Також Ушаков заявив, що Москва під час переговорів зі США обговорює можливість відновлення постачань російського газу до Європи.

«Росія на переговорах зі США порушує тему відновлення постачань російського газу до Європи», — заявив помічник Путіна.

Нагадаємо, український депутат Максим Бужанський оприлюднив привітання з «Днем Перемоги», викликавши скандал.

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