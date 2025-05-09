У Кремлі стверджують, що Трамп привітав Путіна з Днем Перемоги

Володимир Путін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Помічник президента Росії Юрій Ушаков стверджує, що Володимир Путін і президент США Дональд Трамп через помічників обмінялися вітаннями з «Днем Перемоги».

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

Також Ушаков заявив, що Москва під час переговорів зі США обговорює можливість відновлення постачань російського газу до Європи.

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«Росія на переговорах зі США порушує тему відновлення постачань російського газу до Європи», — заявив помічник Путіна.

Нагадаємо, український депутат Максим Бужанський оприлюднив привітання з «Днем Перемоги», викликавши скандал.