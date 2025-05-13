У Кремлі заявили, що делегація РФ буде в Стамбулі та "чекатиме там на українську сторону"

Пєсков — про зустріч у Стамбулі / © Associated Press

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Російська делегація у четвер, 15 травня, буде в Стамбулі та «чекатиме на українську сторону».

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистським ЗМІ.

«РФ післязавтра буде в Туреччині. Ми чекаємо на Україну», — сказав Дмитро Пєсков журналісту.

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Імена тих, хто буде у складі російської делегації, він назвати відмовився. Сказав лише, що про це повідомлять саме в четвер, 15 травня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив кремлівського очільника Путіна на прямі переговори у Стамбулі.

Раніше, 10 травня, Путін запропонував відновити переговори з Україною, зазначивши, що Росія начебто «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню з українською стороною».

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що в разі присутності в Туреччині Путіна він теж прилетить на переговори.

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Водночас за словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, Зеленський погодиться на переговори у Стамбулі лише в разі особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

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