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У Кремлі заявили, що делегація РФ буде в Стамбулі та "чекатиме там на українську сторону"
Речник президента РФ відповів і на запитання про склад кремлівської делегації в Туреччині.
Російська делегація у четвер, 15 травня, буде в Стамбулі та «чекатиме на українську сторону».
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистським ЗМІ.
«РФ післязавтра буде в Туреччині. Ми чекаємо на Україну», — сказав Дмитро Пєсков журналісту.
Імена тих, хто буде у складі російської делегації, він назвати відмовився. Сказав лише, що про це повідомлять саме в четвер, 15 травня.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив кремлівського очільника Путіна на прямі переговори у Стамбулі.
Раніше, 10 травня, Путін запропонував відновити переговори з Україною, зазначивши, що Росія начебто «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню з українською стороною».
Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що в разі присутності в Туреччині Путіна він теж прилетить на переговори.
Водночас за словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, Зеленський погодиться на переговори у Стамбулі лише в разі особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.
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