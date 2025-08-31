Кремль / © Pixabay

У Кремлі вважають, що європейські лідери відповідальні за продовження війни в Україні.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Росія 1», передають росЗМІ.

«Європейська 'партія війни' зберігає свій основний тренд, вони не втихають», — сказав Пєсков, коментуючи заяви західноєвропейських політиків.

За його словами, європейці нібито заважають спробам вивести процес українського врегулювання в мирне русло. Вони нібито прагнуть усіма силами «стримувати» Росію, однак Москва, за словами Пєскова, вміє цьому протидіяти.

Водночас дії європейських політиків, на його думку, контрастують із підходом президента РФ Володимира Путіна та колишнього президента США Дональда Трампа. «Зусилля американського президента по виведенню процесу в Україні в мирне русло важко переоцінити, Росія йому вдячна», — зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що професор європейських студій Оксфордського університету Тімоті Ґартон вважає, що Москва не погодиться на припинення вогню, доки не відчує, що програє. Тому переговорів про мир найближчим часом чекати не варто.