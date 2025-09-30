- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 324
- Час на прочитання
- 1 хв
У Кремлі бідкаються через "долю" мешканців Одеси та Миколаєва
Пєсков та Сальдо дали оцінку настроям у південних містах України стосовно Росії.
В Одесі та Миколаєві нібито багато людей, які хотіли б пов’язати свою долю з Росією, проте зараз говорити про це небезпечно.
Таку думку висловив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.
Окрім того, керівник так званої «військово-цивільної адміністрації» Геннадій Сальдо повідомляв, що Одеса і Миколаїв, якби там проводилися референдуми щодо визнання та возз’єднання з Росією, нібито ухвалили б рішення увійти до складу РФ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що історія Одеси «нерозривно пов’язана» з Росією.