У Кремлі бідкаються через "долю" мешканців Одеси та Миколаєва

В Одесі та Миколаєві нібито багато людей, які хотіли б пов’язати свою долю з Росією, проте зараз говорити про це небезпечно.

Таку думку висловив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Окрім того, керівник так званої «військово-цивільної адміністрації» Геннадій Сальдо повідомляв, що Одеса і Миколаїв, якби там проводилися референдуми щодо визнання та возз’єднання з Росією, нібито ухвалили б рішення увійти до складу РФ.

